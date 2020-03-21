العراق.. السلطات تغلق مدينة الصدر وتدعو زائري الإمام الكاظم للحجر 14 يوما

أغلقت السلطات العراقية، اليوم السبت، مدينة الصدر، شرقي بغداد، بالجدران الكونكريتية، داعية المشاركين في زيارة الإمام الكاظم إلى الحجر الطوعي 14 يوما، ضمن مواجهة فيروس كورونا.

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وقال مصدر أمني لـ RT إن "القوات الأمنية العراقية أغلقت مداخل ومخارج مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، بالجدران الكونكريتية".

من جهتها، دعت وزارة الصحة العراقية المواطنين إلى الالتزام بالحظر الشامل ومنع التنقل والتجمعات، خاصة بعد انتهاء مراسم زيارة الأمام الكاظم، ودعت المشاركين فيها إلى الالتزام بالحجر المنزلي الطوعي لمدة أسبوعين.

وفي سياق متصل، دعت قيادة عمليات بغداد عبر مكبرات صوت متجولة، المواطنين إلى الالتزام بحظر التجوال وعدم الخروج من المنازل، ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا.

المصدر: RT