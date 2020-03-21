 
مباشر

العراق.. السلطات تغلق مدينة الصدر وتدعو زائري الإمام الكاظم للحجر 14 يوما

أخبار العالم العربي

العراق.. السلطات تغلق مدينة الصدر وتدعو زائري الإمام الكاظم للحجر 14 يوما
RT
شارع في مدينة الصدر بعد إغلاقها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nhmg

أغلقت السلطات العراقية، اليوم السبت، مدينة الصدر، شرقي بغداد، بالجدران الكونكريتية، داعية المشاركين في زيارة الإمام الكاظم إلى الحجر الطوعي 14 يوما، ضمن مواجهة فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
السلطات العراقية تبدأ باعتقال مواطنين خرقوا قرار حظر التجوال
السلطات العراقية تبدأ باعتقال مواطنين خرقوا قرار حظر التجوال

وقال مصدر أمني لـ RT إن "القوات الأمنية العراقية أغلقت مداخل ومخارج مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، بالجدران الكونكريتية".

العراق.. السلطات تغلق مدينة الصدر وتدعو زائري الإمام الكاظم للحجر 14 يوماشارع في مدينة الصدر بعد إغلاقها

من جهتها، دعت وزارة الصحة العراقية المواطنين إلى الالتزام بالحظر الشامل ومنع التنقل والتجمعات، خاصة بعد انتهاء مراسم زيارة الأمام الكاظم، ودعت المشاركين فيها إلى الالتزام بالحجر المنزلي الطوعي لمدة أسبوعين.

وفي سياق متصل، دعت قيادة عمليات بغداد عبر مكبرات صوت متجولة، المواطنين إلى الالتزام بحظر التجوال وعدم الخروج من المنازل، ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا