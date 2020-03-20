السلطات العراقية تبدأ باعتقال مواطنين خرقوا قرار حظر التجوال

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، اعتقال 27 شخصا خرقوا حظر التجول في منطقة الشعب شرقي العاصمة بغداد.

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وجاء في بيان صدر عن قيادة عمليات بغداد: "كما حذرنا سابقا بأن القوات الأمنية ستتخذ الاجراءات الصارمة والسريعة بحق المخالفين لحظر التجوال الوقائي".

وأضاف: "تم إلقاء القبض على 27 مخالفا يستقلون دراجات نارية ضمن منطقة الشعب ببغداد، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لإكمال أوراقهم التحقيقية وإحالتهم للقضاء".

من جهتها، أعلنت قائمقامية قضاء الرمادي في محافظة الأنبار العراقية اعتقال أكثر من 20 شخصا تجاوزوا تعليمات حظر التجوال.

وقال قائم مقام الرمادي، إبراهيم العوسج، في بيان صحفي، إن "أكثر من 20 شخصا تم اعتقالهم لتجاوزهم تعليمات الحظر في الرمادي وتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقهم".

وناشدت خلية الأزمة الحكومية الخاصة بأزمة كورونا، اليوم الجمعة، جميع المراجع الدينية للتدخل وإيقاف حركة المواطنين في الشوارع وعدم التزامهم بقرار حظر التجوال.

المصدر: RT