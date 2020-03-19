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شوارع بغداد تحت حظر التجول

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بعد يوم واحد على حظر التجول في العراق كانت شوارع بغداد فارغة في الغالب حيث بقي السكان في منازلهم لمنع انتشار الفيروس التاجي كما شوهد في لقطات طائرة درون يوم الأربعاء.

 تم إغلاق جميع المطاعم والمقاهي وصالات السينما والأماكن العامة، ما منع السكان من الاستمرار بالحياة الاجتماعية كالمعتاد. وبحسب آخر الأرقام فإن العراق لديه 164 حالة إصابة بفيروسات تاجية و 12 حالة وفاة. رداً على الحالات المتزايدة والوفيات العديدة، أمرت الحكومة العراقية بحظر التجول حتى 24 مارس / آذار.

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