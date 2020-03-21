الإمارات تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي المصابين يصل إلى 153

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم السبت، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 153 حالة.

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وكشفت الوزارة عن تماثل 3 مصابين جدد للشفاء.

ونفذت بلدية دبي، في الساعات الأولى من اليوم السبت، حملة تعقيم مكثفة لشوارع المدينة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت أمس الجمعة، عن تسجيل أول وفاتين في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت الخارجية الإماراتية، الجمعة، عن تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حتى اعتماد آلية الفحص المسبق الخاص بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات