وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل أول وفاتين بفيروس كورونا المستجد في البلاد

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل أول وفاتين في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد.

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وأصدرت وزارة الصحة الإماراتية بيانا أفادت فيه بوفاة مريضين بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وأوضحت أن أحدهما من الجنسية العربية وكان "قادما من أوروبا ويبلغ من العمر 78 عاما وتبين أن سبب الوفاة كانت نوبة قلبية تزامنت مع إصابته بالفيروس، والآخر من الجنسية الآسيوية مقيم ويبلغ من العمر 58 عاما وكان يعاني عدة أمراض مزمنة مثل مرض القلب والفشل الكلوي".

وأعربت الوزارة "عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين وتمنياتها الشفاء لجميع المصابين".

كما أكدت الوزارة أن "كلتا الحالتين تلقيتا الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الدولة"، وقالت "إن الدراسات المتوفرة عن هذا المرض توضح أن نسبة الوفيات قد تصل إلى 3.6 % وتزداد لدى كبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة".

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

وحتى مساء اليوم رصدت في الإمارات 140 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عاما، دون تسجيل أي حالات وفاة.

المصدر: وام + وكالات