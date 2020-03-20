الإمارات تعلق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حتى اعتماد آلية الفحص المسبق

أعلنت الخارجية الإماراتية، مساء اليوم الجمعة، عن تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حتى اعتماد آلية الفحص المسبق الخاص بفيروس كورونا.

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وذكرت وكالة "وام" الرسمية في البلاد أن وزارة الخارجية الإماراتية "أصدرت بيانا ملحقا بالبيان السابق حول تحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة قررت فيه تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة ابتداء من منتصف الليلة وحتى اعتماد آلية للفحص المسبق لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19".

وأعلنت الإمارات، في وقت سابق من اليوم، عن تحديث إجراءات دخول مواطني مجلس التعاون الخليجي إلى أراضيها في إطار الخطوات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أنه يتعين على مواطني دول المجلس الراغبين في الدخول للإمارات بعد بدء سريان القرار، الخضوع للفحص الطبي عند الوصول.

وحتى مساء اليوم رصدت في الإمارات 140 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عاما، دون تسجيل أي حالات وفاة.

المصدر: وام + وكالات