الإمارات تحدث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون لأراضيها

أعلنت الإمارات عن تحديث إجراءات دخول مواطني مجلس التعاون الخليجي إلى أراضيها في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا.

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وستكون الإجراءات الجديدة سارية المفعول اعتبارا من غد السبت الموافق 21 مارس الجاري، وذلك في تمام الساعة 10صباحا بالتوقيت المحلي وحتى إشعار آخر، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية اليوم الجمعة أنه يتعين على مواطني دول المجلس الراغبين في الدخول للإمارات بعد بدء سريان القرار، الخضوع للفحص الطبي عند الوصول.

وشددت على ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما لمن لديه منزل في الامارات، أما من لايملك منزلا فسيوضع في حجر صحي أيضا وفق ما تقرره السلطات المختصة.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية