الإمارات تؤكد أهمية تطبيق قواعد "التباعد الاجتماعي" للحد من كورونا

أكدت وزارة الصحة الإماراتية أنه يجب تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، قائلة إنه يتم تحديث الإجراءات الوقائية بصورة مستمرة بناء على تطورات الوضع العالمي.

وذكرت فريدة الحوسني مديرة إدارة الأمراض السارية في دائرة الصحة خلال مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا ارتفاع حالات الشفاء إلى 31 بعد تعافي 5 حالات، مشيرة إلى ارتفاع عدد المصابين بالفيروس المستجد بالدولة إلى 140 حالة، وأن أغلب الحالات المسجلة سابقا هي مرتبطة بالسفر.

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وأكدت الحوسني تطبيق الحجر المنزلي على جميع القادمين إلى الإمارات، منوهة بأن السلع الغذائية والمستلزمات الطبية متوفرة بشكل كاف داخل الدولة.

وقالت الحوسني إن أهم القرارات التي اتخذتها الإمارات لمواجهة الفيروس هو تعليق إصدار جميع أنواع تصاريح العمل بما فيها فئة العمالة المساعدة إبتداء من اليوم الخميس الموافق 19 مارس حتى إشعار آخر.

المصدر: وكالات