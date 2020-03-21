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إجراءات صارمة من وزارة السياحة المصرية للحد من انتشار كورونا

أخبار العالم العربي

إجراءات صارمة من وزارة السياحة المصرية للحد من انتشار كورونا
محافظة الجيزة
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قررت وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية المصرية غلق المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة في جميع فنادق محافظتي القاهرة والجيزة أمام الزائرين من غير النزلاء.

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وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن المطاعم الرئيسية والنوادي الصحية للفنادق ستظل مفتوحة أمام نزلائها فقط لحين خروج آخر نزيل، وذلك استمرارا في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه الإجراءات بعد قرار مجلس الوزراء غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس.

المصدر: RT

ناصر حاتم

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