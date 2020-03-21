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مصر تفتح مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية

أخبار العالم العربي

مصر تفتح مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية
Reuters Amr Abdallah Dalsh
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أعادت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في مصر، اليوم السبت، إعادة فتح مينائي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط بعد غلقهما لأربعة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الهيئة في بيان إنها اتخذت قرار الفتح "بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلي المعدلات التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء".

وكانت الهيئة قد أغلقت الميناءين يوم 17 مارس الجاري بسبب سوء الأحوال الجوية.

المصدر: رويترز

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