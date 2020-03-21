3 دول عربية لم تعلن رسميا عن إصابات بكورونا حتى الآن.. و100 إصابة جديدة في 10 دول أخرى

3 دول عربية لم تعلن بعد رسميا عن تسجيل أي إصابات بفيروس "كورونا"، رغم أن بعضها يخوض حربا ولا يمتلك بنية تحتية صحية قوية.

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والدول الثلاث هي سوريا واليمن وليبيا، ومما لا شك فيه أن عدم إعلان هذه الدول تسجيل إصابات لا يعني بالضرورة خلوها من مصابين محتملين.

بالنسبة لسوريا، أكدت وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابة، واتخذت السلطات عددا من القرارات الاستباقية لتفادي انتشار الوباء، فعلقت الدراسة في الجامعات والمدارس والمعاهد التقنية العامة والخاصة، ومنعت المقاهي والمطاعم من العمل، وأوقفت الأنشطة والتجمعات الرياضية والثقافية كافة.

أما في اليمن، فقد قال وزير الصحة، ناصر باعوم، إنه تم إخضاع جميع الوافدين إلى البلاد للفحوصات، ولم يتم تحديد أي إصابة.

وأصدرت سلطات البلاد حزمة قرارات لمكافحة الفيروس، أبرزها تعليق الرحلات الجوية كافة لمدة أسبوعين.

وفي ليبيا، قال رئيس المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، إن البلاد خالية من فيروس "كورونا"، لكنها ليست في وضع يؤهلها لمواجهته.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، أنها خصصت نحو 360 مليون دولار أمريكي لمكافحة المرض حال وصوله.

100 إصابة جديدة في 10 دول عربية

إلى ذلك، سجلت 10 دول عربية، مساء الجمعة، 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفق بيانات رسمية.

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وأعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 470.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "معظم الحالات الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين قدموا مؤخرا من بريطانيا وسويسرا ووضعوا في الحجر الصحي، ومنها 5 حالات لمواطنين قطريين".

فيما أعلن الأردن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 85، بعد تسجيل 15 إصابة جديدة، بحسب بيان لوزارة الصحة.

وفي السياق نفسه، أعلن مصدر بوزارة الصحة السودانية تسجيل ثاني إصابة بالفيروس.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية نقلا عن المصدر، إن الحالة هي "لمواطن أجنبي في الأربعينات من العمر يعمل في منظمة دولية".

وفي لبنان ارتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 163 حالة بعد تسجيل 14 إصابة جديدة.

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وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إنه "ابتداء من 21 فبراير الماضي، وحتى 19 مارس الجاري، بلغ مجموع إصابات كورونا المثبتة مخبريا 163 حالة".

ولفتت إلى أنه "تم تسجيل شفاء حالتين جديدتين، ليرتفع مجموع الحالات التي شفيت تماما إلى 5".

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة جديدة بالفيروس، وشفاء 17 مصابا.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، إن الإصابة تعود "لمواطن من محافظة سلفيت (شمال)، قادم من باكستان، ليرتفع العدد إلى 48".

فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 11 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 159 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "10 من الإصابات الجديدة مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، 9 منها لمواطنين، وحالة لوافدة من الجنسية اللبنانية، وحالة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى سويسرا".

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وفي تونس، ارتفع عدد الإصابات إلى 54، عقب تسجيل 15 حالة، بحسب بيان لوزارة الصحة.

أما المغرب، فأعلن تسجيل 11 حالة، ليرتفع الإجمالي إلى 77، حسب وزارة الصحة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "الحالات موزعة على 6 بمدينة مكناس، وحالة واحدة بمدينة سلا، وواحدة بالقنيطرة".

وفي البحرين، أظهر الموقع الإلكتروني الخاص برصد تطور حالات كورونا، رصد 7 إصابات، مقابل تعافي حالتين، ليصل إجمالي عدد المصابين 179، والمتعافين 112.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رغم حظر التجوال الذي تفرضه السلطات منذ 3 أيام.

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وحتى يوم الجمعة، أصاب كورونا نحو 270 ألف شخص في 184 بلدا وإقليما، توفي بينهم أكثر من 11 ألف شخص، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

المصدر: وكالات