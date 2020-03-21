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بسبب "كورونا" حركة النقل العام في المغرب تتوقف اعتبارا من الثلاثاء المقبل

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المغرب يوقف عمل وسائل النقل العام بدءا من 24 مارس
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أعلنت السلطات المغربية عن وقف عمل وسائل النقل العام ابتداء من يوم الثلاثاء القادم، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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المغرب.. إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في المملكة
المغرب.. إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في المملكة

ودعا وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أمس الجمعة، إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لمنع "تحرك أية وسيلة لنقل المسافرين ابتداء من الثلاثاء 24 مارس، على الساعة الثانية عشرة ليلا".

وشدد على ضرورة أخذ سائقي الحافلات بعين الاعتبار تاريخ الوصول، لتجنب وصول حافلاتهم إلى وجهتها بعد التاريخ المحدد وخرق القرار.

وأكد البلاغ، الذي وجهه الوزير لكل ولاة الجهات وعمال الأقاليم، على عدم بيع أية تذكرة سفر لن تحترم رحلتها الشروط المحددة، مشيرا إلى "ضرورة أن تكون شركات نقل المسافرين مستعدة لوضع حافلاتها والسائقين رهن إشارة السلطات في حالة الحاجة إليها".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في المملكة اعتبارا من يوم الجمعة على الساعة السادسة مساء، إلى أجل غير مسمى، لمكافحة انتشار كورونا.

وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس في المملكة 86 حالة، بينها 3 وفيات، فيما تعافت حالتان.

المصدر: وكالات

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