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العراق.. الكتل الشيعية تتسلم رسالة من الصدر بشأن الزرفي

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العراق.. الكتل الشيعية تتسلم رسالة من الصدر بشأن الزرفي
Reuters ALAA AL-MARJANI
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كشف مصدر سياسي عراقي عن اجتماع جديد عقدته الكتل السياسية الشيعية مساء اليوم الجمعة، تسلمت خلاله رسالة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال المصدر لـRT  إن "اجتماعا عقد مساء اليوم في منزل زعيم تيار الحكمة المعارض عمار الحكيم وحضره تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وكتلة عطاء وحزب الفضيلة، بينما غاب عنه ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي"، مبينا أن "الاجتماع ناقش ملف تشكيل الحكومة المؤقتة".

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مصدر لـRT: ثلاث كتل شيعية كبيرة تمنح الزرفي الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة العراقية

وأضاف أن "الاجتماع الذي نسق من قبل تحالف الفتح، استلم رسالة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تشير إلى أهمية عدم الحديث عن المرشح السابق لرئاسة الحكومة المؤقتة نعيم السهيل والتحذير من استبدال رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي لأن وضع العراق لا يحتمل" وفقا للرسالة.

وفي وقت سابق كشف مصدر سياسي عراقي، عن اجتماع عقدته ثلاث كتل برلمانية شيعية كبيرة، أسفر عن منح رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

المصدر: RT

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