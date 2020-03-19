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مصدر لـRT: ثلاث كتل شيعية كبيرة تمنح الزرفي الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة العراقية

أخبار العالم العربي

مصدر لـRT: ثلاث كتل شيعية كبيرة تمنح الزرفي الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة العراقية
Reuters IRAQIYA TV POOL/REUTERS TV/via REUTERS
اجتماع للبرلمان العراقي
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كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم الجمعة، عن اجتماع عقدته ثلاث كتل برلمانية شيعية كبيرة، أسفر عن منح رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

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وقال المصدر لـRT إن "زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي لم يحضر ولم يرسل ممثلا عنه خلال اجتماع الكتل الشيعية، مساء الخميس، اشترط عدم وجود ممثلين عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وحركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، في أي اجتماعات تتعلق بمصير الحكومة المقبلة، كي يحضر ممثلوه".

وأضاف أنه عقد بعد اجتماع الكتل الشيعية اجتماع ثان، في وقت متأخر من ليلة الجمعة في منزل الحكيم، جمع زعيم ائتلاف المعارضة، عمار الحكيم، وممثل الصدر الوزير الأسبق، نصار الربيعي، وزعيم تحالف الفتح، هادي العامري".

وأشار إلى أن "الاجتماع الثاني اتفق على مبادئ عامة حول إعطاء الضوء الأخضر للمكلف عدنان الزرفي للبدء بتشكيل حكومته المؤقتة".

المصدر: RT

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