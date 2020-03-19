مصدر لـRT: القوى الشيعية ستجتمع بالحكيم لسحب دعمه عن الزرفي وتكليف السهيل بدلا عنه

كشف مصدر سياسي شيعي، اليوم الخميس، عن اجتماع سيعقد مساء اليوم بين القوى الشيعية في منزل زعيم تيار "الحكمة" المعارض عمار الحكيم لسحب دعمه لعدنان الزرفي وتكليف نعيم السهيل بدلا عنه.

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وقال المصدر لـRT إن "جميع الفصائل المسلحة وقوى الفتح مع دولة القانون والفضيلة، بالإضافة الى حزب المؤتمر الوطني، وبحضور رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالم الفياض، سيعقدون اجتماعا مع عمار الحكيم في منزله مساء اليوم".



وأضاف أن "الاجتماع يهدف لإقناع الحكيم بهدف مطالبة المكلف عدنان الزرفي بالاعتذار عن التكليف، وترشيح نعيم السهيل بدلا عنه".



وأشار إلى أن "المرشح السابق نعيم السهيل سيكون حاضراً في اللقاء".





المصدر: RT