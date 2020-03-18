مصدر لـRT: الزرفي لن يمضي بتشكيل الحكومة دون حصوله على توافق شيعي
AFP Iraqi Presidency Media Office
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أكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة العراقية المكلف عدنان الزرفي اليوم الأربعاء، أن الأخير لن يمضي بتشكيل الحكومة دون حصوله على توافق شيعي.
وقال المصدر إن "الزرفي لن يعمل وفق آلية كسر الإرادات وإنما سيعمل على جمع الإرادات باختلاف توجهات أحزابها".
وكلّف الرئيس العراقي برهم صالح أمس الثلاثاء النائب عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة وسط ترحيب سني وكردي، وانقسام شيعي بين داعم ورافض.
المصدر: RT