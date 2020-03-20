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اقتراح بفرض حظر التجول في مصر

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اقتراح بفرض حظر التجول في مصر
Reuters
مصر
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تقدم النائب في البرلمان المصري، محمد فؤاد، باقتراح بصدور قرار بشأن فرض حظر التجول داخل البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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وأوضح فؤاد، في المذكرة الإيضاحية، أنه رغم كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية إلا أن أعداد المصابين ما زالت في إطراد ملحوظ، ولا تزال التجمعات موجودة في الشارع المصري، ولا يزال هناك متهاونون في التعامل مع هذه الأزمة.

وتابع: "فحسبما ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في مصر يوم 19 مارس 2020، أن إجمالي المصابين وصل إلى 256 حالة، من بينهم 7 حالات وفاة، وتماثل للشفاء 28 شخصا من المصابين، الأمر الذي أصبح معه قرار فرض حظر التجول في هذا الوقت هو ضرورة حتمية".

وأردف قائلا:"الساعات القادمة هي التي ستحدد ما إذا كنا سننتصر على هذا الفيروس في مصر أم سيخرج عن السيطرة بفعل المتهاونين من المواطنين والذين سيؤذون بتهاونهم أنفسهم والجميع".

وكان المتحدث العسكري المصري قد نفى صحة ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بدء القوات المسلحة في الانتشار بمحافظات الجمهورية، استعدادا لحظر التجول بسبب كورونا.

المصدر: اليوم السابع

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