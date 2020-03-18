الجيش المصري ينفي حظر التجول في البلاد بسبب كورونا
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نفى المتحدث العسكري المصري صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بدء القوات المسلحة في الانتشار بمحافظات الجمهورية، تطبيقا لحظر التجول بسبب كورونا.
وأكد المتحدث ضرورة عدم ترويج الشائعات وتحري الدقة وعدم الانسياق وراء أي ادعاءات مغرضة، مؤكدا أن المتحدث العسكري هو المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.
وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية تواصل بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري منه.
المصدر: RT