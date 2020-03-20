شفاء 22 مصابا بـ"كورونا" في الكويت حتى الآن

أعلن وزیر الصحة الكویتي باسل الصباح، الیوم الجمعة، شفاء أربع حالات جدیدة من المصابین بفیروس "كورونا" المستجد، لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الكويت إلى 22 حالة.

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وقال الوزير باسل الصباح، إن التحالیل والفحوصات المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات الأربع من الفیروس، وجمیعھم مواطنون كویتیون.

وأضاف الوزير أنه سیتم نقل ھؤلاء الأربعة إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھم من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

المصدر: كونا