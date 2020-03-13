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الكويت.. إغلاق قاعات العزاء وتحديد أوقات الدفن للحد من انتشار كورونا

أخبار العالم العربي

الكويت.. إغلاق قاعات العزاء وتحديد أوقات الدفن للحد من انتشار كورونا
Reuters SM/RR
تدابير احترازية ضد كورونا في الكويت
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أعلنت بلدية الكويت اليوم الجمعة، عن تحديد أوقات خاصة للدفن وإقامة صلاة الجنازة، وإغلاق جميع قاعات التعزية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت البلدية عبر حسابها في "تويتر" أن صلاة الجنازة ستكون في المقابر وفقا للأوقات التالية: 9 صباحا، و12.30 ظهرا، و4 عصرا، و6.30 عند المغرب، و8 مساء.

وقالت البلدية إن هذه الإجراءات تأتي "نظرا للظروف الراهنة وتماشيا مع إجراءات وزارة الصحة".

المصدر: "تويتر"

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