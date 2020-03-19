 
مباشر

الزرفي لمبعوثة الأمم المتحدة: حكومتي ستمثل كل العراقيين

أخبار العالم العربي

الزرفي لمبعوثة الأمم المتحدة: حكومتي ستمثل كل العراقيين
Facebook / المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nh87

استقبل رئيس الحكومة العراقية المكلف عدنان الزرفي، اليوم الخميس، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت.

وذكر بيان لمكتب الزرفي أن "رئيس الحكومة المكلف أكد خلال اللقاء عزمه تشكيل حكومة تمثل كل العراقيين قادرة على تلبية تطلعات المتظاهرين".

إقرأ المزيد
رئيس الوزراء العراقي المكلف: حريص على التحضير لانتخابات خلال سنة
رئيس الوزراء العراقي المكلف: حريص على التحضير لانتخابات خلال سنة

وأضاف نقلا عن الزرفي أن "الحكومة التي يتطلع لتشكيلها ستسعى لتكون قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد وإجراء انتخابات نزيهة عادلة في أقرب موعد ممكن".

من جهتها، أعربت بلاسخارت عن "دعم البعثة الأممية لجهود تأليف الوزارة الجديدة، والمساعدة في تذليل العقبات".

وشددت الممثلة الأممية وفقا للبيان على "ضرورة توفير الأجواء المناسبة التي تمكن الحكومة الجديدة من القيام بواجباتها".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا