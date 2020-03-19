مصر تسقط الجنسية عن مواطن ولد في فلسطين واثنين أخرين بسبب إسرائيل

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارا بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن شخص من مواليد فلسطين.

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وتم إسقاط الجنسية عن هذا الشخص بسبب انضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

كما أصدر مدبولي قرارين، نشرتهما الجريدة الرسمية اليوم الخميس، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن شخصين وذلك لتجنسهما بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن مسبق.

ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.

المصدر: الشروق