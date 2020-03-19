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دمشق: استمرار العقوبات الغربية على دول تعاني من "كورونا" انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

أخبار العالم العربي

دمشق: استمرار العقوبات الغربية على دول تعاني من
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دانت الخارجية السورية مواصلة واشنطن والاتحاد الأوروبي فرض "عقوبات غير مشروعة" على دول تعاني من تفشي "كورونا" واعتبرته انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية: "في ظل تصاعد الأخطار التي يمثلها فيروس كورونا والاستنفار الدولي لمواجهة هذا الوباء ومحاصرته ومنع انتشاره، تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض الإجراءات التقييدية أحادية الجانب غير المشروعة على عدد من الدول يعاني بعضها وبشكل كبير من تفشي هذا الفيروس، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولأبسط القيم والمبادئ الإنسانية".

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وأضاف المصدر، "سوريا تحمل واشنطن وحلفاءها، الذين يفرضون العقوبات، المسؤولية عن كل ضحية إنسانية لوباء كورونا، عبر إعاقة جهود التصدي لهذا الفيروس".

المصدر: سانا

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