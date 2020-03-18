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تونس تعلن أول شفاء من كورونا

أخبار العالم العربي

تونس تعلن أول شفاء من كورونا
AFP FETHI BELAID
مواطنون تونسيون يرتدون كمامات الوقاية ضد كورونا
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أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، عن شفاء أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بتعافي مواطن من ولاية قفصة.

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وهنأ الوزير في تدوينة على "فيسبوك" مواطنه بالشفاء، وقال: "تهاني للمريض الأول بالكورونا في تونس بمناسبة شفائه".

وأضاف: "الحمد لله والعاقبة للبقية، لكن علاش نعرضوا الناس وأنفسنا للعدوى؟".

وأوضح أن هذه الحالة تمثل أول مصاب بالفيروس في تونس بعد عودته من إيطاليا في فبراير الماضي.

وسبق أن أعلنت السلطات الصحية، عن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 29 بعد تسجيل خمس حالات جديدة.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء فرض حظر للتجول من السادسة مساءا وحتى السادسة صباحا حتى إشعار آخر.

المصدر: "موزاييك"

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