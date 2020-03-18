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كورونا.. إصابة طفلة في كردستان العراق

أخبار العالم العربي

كورونا.. إصابة طفلة في كردستان العراق
AFP SAFIN HAMED
قلعة أربيل في كردستان العراق
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أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لدى طفلة عمرها خمس سنوات في محافظة السليمانية شمالي البلاد.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "مديرية صحة السليمانية سجلت إصابة جديدة بالفيروس لطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات من سكنة ناحية تكية التابعة للمحافظة"، ليصبح عدد المصابين بكورونا في عموم الإقليم 39 شخصا، في كل من محافظتي السليمانية وأربيل.

وأعلنت مديرية صحة السليمانية في وقت سابق، توسيع إجراءات الحد من الفيروس، بتسيير طواقم صحية جوالة في عموم أحياء المدينة لفحص المواطنين.

المصدر: RT

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