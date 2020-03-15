العراق.. تمديد حظر التجوال في أربيل والسليمانية

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق اليوم الأحد، عن تمديد حظر التجول في محافظتي أربيل والسليمانية لثلاثة أيام أخرى بعد فرضها ليومين.

إقرأ المزيد

وذكر بيان عن وزارة الداخلية، أنه تقرر "تمديد فترة حظر التجول داخل أربيل والسليمانية لمدة 72 ساعة بدءا من منتصف الليل، وإيقاف التنقل بين الأقضية في محافظتي أربيل والسليمانية لمدة 72 ساعة".

وأضاف البيان: "تخويل محافظي أربيل والسليمانية سلطة تنظيم سبل تأمين احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة".

وأشار البيان، إلى أن "آخر موعد لعودة مواطني إقليم كردستان هو الساعة 12 من منتصف الليلة، يتم بعده إغلاق كافة المنافذ الحدودية والمداخل أمام الوافدين وتبقى مفتوحة أمام الحركة التجارية في منافذ برويزخان وحاج عمران وإبراهيم خليل وباشماخ بالشروط المعلنة سلفا".

المصدر: RT