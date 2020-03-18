 
مباشر

الجيش الأردني يكشف فئة الأشخاص المصرح لهم بدخول العاصمة عمان

أخبار العالم العربي

الجيش الأردني يكشف فئة الأشخاص المصرح لهم بدخول العاصمة عمان
Reuters MUHAMMAD HAMED
العاصمة الأردنية عمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ngyk

كشف مدير التوجيه المعنوي في الجيش الأردني، العميد مخلص المفلح، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل إغلاق جميع المنافذ إلى العاصمة عمان، اعتبارا من صباح غدا الخميس.

إقرأ المزيد
الجيش الأردني يعلن نشر قواته عند مداخل ومخارج المدن ضمن إجراءات مكافحة كورونا
الجيش الأردني يعلن نشر قواته عند مداخل ومخارج المدن ضمن إجراءات مكافحة كورونا

وقال المفلح، في تصريحات نقلها التلفزيون الأردني، إنه "سوف يسمح لمن تتطلب أعمالهم التنقل، دخول العاصمة عمان، وفق كشوفات خاصة، بين القوات المسلحة، والمؤسسات المعنية".

وأضاف، أن "القوات المسلحة، ستكون موجودة على مداخل ومخارج العاصمة، ولن تسمح لأي شخص غير مصرح له لطبيعة عمله، أن يدخلها"، طالبا من الأردنيين، خارج العاصمة، بأن "لا يفكروا بدخولها، إلا للضرورة".

وأعلنت القوات المسلحة الأردنية، صباح اليوم الأربعاء، إغلاق العاصمة عمان من جميع المنافذ اعتبارا من الساعة السابعة صباحا من يوم الخميس، وإلى إشعار آخر، باستثناء الأشخاص المصرح لهم من الجهات المعنية المعروفة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وحسب طبيعة العمل.

المصدر: "خبرني"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا