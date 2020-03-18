الجيش الأردني يكشف فئة الأشخاص المصرح لهم بدخول العاصمة عمان

كشف مدير التوجيه المعنوي في الجيش الأردني، العميد مخلص المفلح، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل إغلاق جميع المنافذ إلى العاصمة عمان، اعتبارا من صباح غدا الخميس.

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وقال المفلح، في تصريحات نقلها التلفزيون الأردني، إنه "سوف يسمح لمن تتطلب أعمالهم التنقل، دخول العاصمة عمان، وفق كشوفات خاصة، بين القوات المسلحة، والمؤسسات المعنية".

وأضاف، أن "القوات المسلحة، ستكون موجودة على مداخل ومخارج العاصمة، ولن تسمح لأي شخص غير مصرح له لطبيعة عمله، أن يدخلها"، طالبا من الأردنيين، خارج العاصمة، بأن "لا يفكروا بدخولها، إلا للضرورة".

وأعلنت القوات المسلحة الأردنية، صباح اليوم الأربعاء، إغلاق العاصمة عمان من جميع المنافذ اعتبارا من الساعة السابعة صباحا من يوم الخميس، وإلى إشعار آخر، باستثناء الأشخاص المصرح لهم من الجهات المعنية المعروفة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وحسب طبيعة العمل.

المصدر: "خبرني"