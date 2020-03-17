الكويت قد تلجأ إلى حظر التجول لمواجهة كورونا

أكدت السلطات الكويتية اليوم الثلاثاء، أن قرار حظر التجول في البلاد هو خيار متاح وقد يطبق في حال عدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية للوقاية من فيروس كورونا "Covid-19".

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وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بحظر التجول في البلاد، مؤكدا أن القرار مرهون بمدى التزام المواطنين والمقيمين بتعليمات السلطات الصحية.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح قال اليوم الثلاثاء إن إصدار قرار حظر التجول هو خيار متاح ويطبق في حال عدم الالتزام بالابتعاد عن التجمعات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت اليوم الثلاثاء في آخر حصيلة للمصابين بفيروس كورونا، تأكيد 7 إصابات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي المصابين إلى 130 حالة.





المصدر: وكالات