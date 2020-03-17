الكويت تدعم العراق بـ10 ملايين دولار لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء، عن تبرع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمبلغ 10 ملايين دولار للعراق لدعم جهوده في مكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم من نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح.

وأشارت الخارجية العراقية، إلى أن المبلغ سيسلم إلى منظمة الصحة العالمية في جنيف لشراء معدات، ولوازم طبية عاجلة للعراق.

ولوازم طبّية عاجلة للعراق.

وزير الخارجيّة: تربطنا أواصر الأخوة المتينة، والحقيقية مع الكويت — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) March 17, 2020

وفرضت العاصمة بغداد وعدد من محافظات العراق مؤخرا حظرا للتجول، عقب تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا لدى مواطنين عادوا من خارج البلاد.

المصدر: موقع وزارة الخارجية العراقية