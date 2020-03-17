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الكويت تدعم العراق بـ10 ملايين دولار لمواجهة كورونا

أخبار العالم العربي

الكويت تدعم العراق بـ10 ملايين دولار لمواجهة كورونا
AFP Asaad NIAZI
الفرق الصحية في العراق
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء، عن تبرع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمبلغ 10 ملايين دولار للعراق لدعم جهوده في مكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم من نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح.

وأشارت الخارجية العراقية، إلى أن المبلغ سيسلم إلى منظمة الصحة العالمية في جنيف لشراء معدات، ولوازم طبية عاجلة للعراق.

وفرضت العاصمة بغداد وعدد من محافظات العراق مؤخرا حظرا للتجول، عقب تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا لدى مواطنين عادوا من خارج البلاد. 

المصدر: موقع وزارة الخارجية العراقية

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