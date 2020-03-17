كورونا.. وفاة شخصين في مصر والإصابات 196

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الثلاثاء، عن حالتي وفاة بفيروس كورونا، وتسجيل 30 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين إلى 196.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إصابتها بالفيروس جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا.

وأشار مجاهد إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عاما توفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عاما من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل.

ونوه إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية، وباقي الحالات السلبية يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.

وأعلن مجاهد أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر حتى اليوم الثلاثاء بلغ 196 بينهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

المصدر: RT