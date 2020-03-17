مباحث الجرائم الإلكترونية تضبط مهندسة مصرية بتهمة الإساءة للكويت

ذكرت وسائل إعلام كويتية، أن رجال مباحث الجرائم الإلكترونية، ألقوا القبض على وافدة مصرية تعمل مهندسة مدنية في شركة كبرى بتهمة الإساءة للكويت في مقطع فيديو.

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وأوضحت صحيفة "القبس" أن المهندسة المصرية متهمة بالإساءة إلى الكويت، وانتقاد "إجراءاتها الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا".

#شكرا_باسل_الصباح



مصرية تطالب بحجر الكويتين

صحيا وتستنجد بالسيسي هي المدعوه ( غاده بدر ) تعمل مهندسه في شركة الاحمدية براتب عالي وبونص وبدل تذاكر وبدل ايجار وشباب الكويت عاطلين بدون عمل

اقتراح لوزير الداخلية الظاهر إنها اشتاقت ترجع مصر لان مصر محتاجه لها

مصر اولى ببناتها تسترهم pic.twitter.com/5fiOkDb8K3 — بدر زيــد ال؏ـديـم (@B_Z_AL_Shammari) March 15, 2020

وأفاد مصدر أمني بأن "رجال المباحث وبعد انتشار فيديو للمقيمة تتحدث فيه عن إجراءات البلاد، قاموا بتحديد سكنها وهويتها، وتم إلقاء القبض عليها وإحالتها إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ قرار بحقها".

وذكر في هذا الشأن أن الشركة التي تعمل بها الوافدة نشرت بيان اعتذار عما بدر من المهندسة، أرفقته بكتاب إنهاء خدماتها.

فيديو | مهندسة مصرية تعتذر للكويت: فهمتوني خطأ .. انا مستحيل اسئ للكويت لان خيرها علي #الكويت#مصرpic.twitter.com/76OaceTYJY — نبأ الكويتية (@nabaakw) March 16, 2020

وفيما تعرضت المهندسة المصرية وتدعى غادة بدر إلى انتقادات حادة من قبل نشطاء كويتيين في مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت بدورها رسالة اعتذار مصورة، مشيرة إلى أن الكثيرين أساؤوا فهمها، وأنها تعمل في الكويت منذ أكثر من 25 عاما، ومن المستحيل أن تسيء إلى هذا البلد.

المصدر: الفبس + تويتر