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وضع أميرين أردنيين في الحجر الصحي.. ومصابو إربد التقطوا كورونا في حفل زفاف

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وضع أميرين أردنيين في الحجر الصحي.. ومصابو إربد التقطوا كورونا في حفل زفاف
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وضع الأميران الأردنيان، حسين بن طلال، ومحمد بن طلال، نجلا الأمير طلال بن محمد، الاثنين، احترازيا في الحجر الصحي في منطقة البحر الميت، بعد وصولهما إلى مطار الملكة علياء الدولي أمس.

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وكانت الحكومة الأردنية، قررت في وقت سابق من الاثنين، الحجر على الأردنيين والأجانب الذين وصلوا من الخارج قادمين من مطار الملكة علياء الدولي في منتجعين في منطقة البحر الميت.

وجرى تخصيص المنتجعين كمنطقتي حجر، لاستقبال القادمين من الخارج، للاستفادة من بعدهما عن أماكن الكثافة السكانية في المدن أولا، ولكونهما في منطقة تتصف بارتفاع درجات الحرارة التي يعتقد أنها تساعد في مواجهة فيروس كورونا.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطوات الحكومة التي تسعى من خلالها إلى منع انتشار فيروس كورونا في الأردن.

وبعد ذلك، أعلنت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي، وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أن الحجر في البحر الميت، يعتبر منطقة عسكرية مغلقة.

وقال مصدر طبي إن 6 من الذين ثبتت إصابتهم بكرونا، الاثنين، قد حضروا عرسا في إربد. وأعلن المصدر أن العريس من بين المصابين.

ووفقا للمعلومات فإن والد العروس وشقيقتها، كانا قد حضرا مؤخرا من إسبانيا للمشاركة في الحفل، وهما مصابان بالفيروس.

المصدر: "خبرني"

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