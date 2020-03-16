آخر أخبار كورونا من منظمة الصحة العالمية
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مدير عام منظمة الصحة العالمية: رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا.. الاختبار ثم الاختبار والاختبار
- الصحة العالمية: متخوفون من انتشار الفيروس ووناشد جميع البلدان إيقاف انتشار الفيروس
- الصحة العالمية: لابد من عزل الحالات لمنع تفشي كورونا وتقديم الرعاية المطلوبة
- الصحة العالمية: الناس الأكثر عرضة لكورونا هم من تخطوا الستين من العمر وكذلك الأطفال
- الصحة العالمية: الأزمة الراهنة عالمية والأيام المقبلة ستكون اختبارا لثقتنا بالعلوم
- الصحة العالمية: ننصح دول العالم أن تعمل على الحد من تواصل الناس لمنع نشر العدوى.