مصر.. الأمن يلقي القبض على 3 أشخاص بسبب كورونا

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر اليوم الاثنين، من القبض على ثلاثة أشخاص من مروجي الشائعات والأخبار المفبركة حول انتشار فيروس كورونا في البلاد.

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وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية إلى أن المتهمين قاموا بترويج شائعات عن حدوث وفيات بأعداد كبيرة على غير الحقيقة.

وكانت مصادر أمنية مصرية أكدت الأربعاء الماضي أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 3 أشخاص بتهمة "الترويج لشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أخبار مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر".

المصدر: RT