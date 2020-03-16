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مصر.. الأمن يلقي القبض على 3 أشخاص بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

مصر.. الأمن يلقي القبض على 3 أشخاص بسبب كورونا
Reuters
الأمن المصري
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تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر اليوم الاثنين، من القبض على ثلاثة أشخاص من مروجي الشائعات والأخبار المفبركة حول انتشار فيروس كورونا في البلاد.

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الأمن المصري يلقي القبض على 3 أشخاص بسبب فيروس كورونا
الأمن المصري يلقي القبض على 3 أشخاص بسبب فيروس كورونا

وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية إلى أن المتهمين قاموا بترويج شائعات عن حدوث وفيات بأعداد كبيرة على غير الحقيقة.

وكانت مصادر أمنية مصرية أكدت الأربعاء الماضي أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 3 أشخاص بتهمة "الترويج لشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أخبار مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر".

المصدر: RT

 

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