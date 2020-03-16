كردستان العراق يشيد مستشفى مخصصا لمعالجة المصابين بكورونا
أعلن مدير عام صحة محافظة أربيل في كردستان العراق دلوفان محمد، البدء ببناء مستشفى خاص بمعالجة المصابين بفيروس كورونا، قادر على استيعاب 72 مصابا.
وقال محمد في مؤتمر صحفي إنه "تم تجهيز 180 سريرا خاصا بحالات الإصابة بفيروس كورونا، في كل من مستشفى البيشمركة والإماراتي والطوارئ، وإذا تطلب الأمر فهناك قدرة على إفراغ مساحة لـ400 سرير في مستشفى رزكاري".
وأضاف، أن "القائمين على المشروع هم مجموعة من المساهمين من مالكي الشركات، والتجار وأصحاب رؤوس الأموال الذي تواصلوا معنا وعبروا عن رغبتهم بالمساهمة في المشروع".
الشروع ببناء #مستشفى في #أربيل لمعالجة المصابين بفيروس #كوروناhttps://t.co/eNwRCAsObV— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) March 16, 2020
وتابع، أن "المستشفى، سيكون معدا لاستقبال الحالات خلال 45 إلى 60 يوما".
وسجل إقليم كردستان العراق 34 إصابة بفيروس كورونا، منها 4 حالات شفاء وحالة وفاة واحدة.
واتخذت حكومة الإقليم جملة من الإجراءات الصارمة لمنع انتشار الفيروس، ومنها فرض حظر التجول بين المحافظات وداخل المدن من المفترض أن تستمر حتى منتصف ليلة الخميس المقبل.
المصدر: رووداو