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مصر تعلق حركة الطيران في كافة المطارات

أخبار العالم العربي

مصر تعلق حركة الطيران في كافة المطارات
Reuters
مصر للطيران
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أعلن رئيس مجلس الوزراء في مصر مصطفى مدبولى، أنه تم تعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس القادم.

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وأوضح مدبولي أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 مارس المقبل، وأن الهدف من هذا القرار منع انتشار فيروس كورونا.

كما أعلن رئيس الوزراء المصري، تخفيض عدد العاملين فى الأجهزة الحكومية لتقليل الاحتكاك بين المواطنين.

وكانت السلطات في مصر قد علقت الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الأحد 15 مارس، وذلك في إطار خطة شاملة للتعامل مع تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

المصدر: اليوم السابع

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