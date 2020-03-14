مصر تعلق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين

علقت السلطات في مصر اليوم السبت الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الأحد 15 مارس، وذلك في إطار خطة شاملة للتعامل مع تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأفادت مراسلة RT في القاهرة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.

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كما وجه السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية يوم الجمعة، خروج متعاف جديد من فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وشفائه، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أن "الحالة التي غادرت مستشفى العزل اليوم، هي لشخص أجنبي"، مشيرا إلى تحول نتائج تحاليل 5 حالات من إيجابية إلى سلبية ليرتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها إلى سلبية من 27 إلى 32 حالة.

وأشار إلى تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، مؤكدا أن الإصابات الـ13 شملت 5 مصريين و8 أجانب من جنسيات مختلفة.

جدير بالذكر أن مصر سجلت حالتي وفاة فقط، سيدة مصرية ومواطن ألماني.

المصدر: RT