كورونا.. الجيش المصري يباشر تعقيم وتطهير المنشآت العامة (صور)

أفاد مراسل RT في القاهرة اليوم السبت، بأن الجيش المصري بدأ تنفيذ أولى مراحل تعقيم وتطهير المنشآت العامة في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وقال إن قوات الجيش بدأت بتطهير جامعة عين شمس، وفق مخطط وزارة الدفاع لمواجهة كورونا وأضاف أنهم سيعقمون منشآت أخرى في جميع المحافظات.

RT

RT

RT

RT

ووجه محمد منار وزير الطيران المدني، بتنفيذ خطة تعقيم وتطهير موسعة تشمل المطارات المصرية وطائرات الشركة الوطنية مصر للطيران ومواقع العمل المختلفة التابعة لوزارة الطيران كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما امتدت أعمال التعقيم لتشمل أكاديمية مصر للطيران للتدريب بكافة الفصول الدراسية والمعامل وأجهزة المحاكاة وغيرها.

RT

RT

RT

المصدر: RT - ناصر حاتم