مراسلنا: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في لبنان إلى 109 بعد تسجيل 10 حالات جديدة اليوم

أفاد مراسلنا في لبنان بأن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 109 أشخاص بعد اكتشاف 10 حالات جديدة اليوم الاثنين.

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وفي وقت سابق اليوم أغلقت السلطات اللبنانية الحدود بين لبنان وسوريا عند نقطة المصنع بشكل كامل في إطار تدابير الحد من انتشار كورونا.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس ميشال عون حالة طوارئ طبية في البلاد بسبب خطر تفشي الفيروس الخطير.

المصدر: RT