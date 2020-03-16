إغلاق الحدود البرية بين لبنان وسوريا بسبب كورونا

أغلقت السلطات اللبنانية الحدود بين لبنان وسوريا عند نقطة المصنع، الاثنين، بشكل كامل أمام السوريين واللبنانيين، الآتين من سوريا، في إطار تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا.

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ووفق ما أفادت به قناة "MTV" اللبنانية، فإن السلطات أغلقت الحدود من الجهة اللبنانية أمام دخول اللبنانيين والسوريين من سوريا، وحتى الدبلوماسيين في سوريا من كافة الجنسيات، فيما بقيت الحدود السورية مفتوحة فقط أمام السوريين العائدين من لبنان بعدما منعت دمشق دخول اللبنانيين إليها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأحد، في تقريرها اليومي، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان وصل إلى 99 حالة مثبتة بعدما كانت أعلنت في وقت سابق عن ثلاث حالات وفاة، مؤكدة أنها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم ومن جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا للفيروس.

Cumulative Number of #COVID-19 positive cases since its declaration as #PHEICpic.twitter.com/gQimkNmcW6 — Ministry of Public Health - Lebanon (@mophleb) March 16, 2020

وناشدت الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية خصوصا الحجر المنزل الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.

من جهة أخرى، شهدت العاصمة بيروت ومعظم المناطق اللبنانية إقفالا شبه تام للمحال التجارية والمؤسسات التزاما بخطة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها السلطات في البلاد، كما عمدت البلديات إلى رش المقمات في الأماكن العامة وتسيير دوريات للتأكد من التزام المواطنين بخطة الطوارئ.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية