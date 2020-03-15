لبنان يعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأحد، أن بلاده في حالة طوارئ طبية بسبب خطر فيروس كورونا المستجد.

وأكد ميشال عون أنه لن يتهاون مطلقا في تأمين الحماية اللازمة من فيروس كورونا المستجد لأي مواطن ومقيم في لبنان.

وأضاف ميشال عون أنه تم اتخاذ تدابير مشددة من أجل مكافحة كورونا، وأن الإجراءات ستعلن قريبا.

وصرح بأن التدابير المتخذة كانت سريعة وأن لبنان كان سباقا في اتخاذها بالمقارنة مع دول أخرى، وقال: "لقد كانت التدابير المتخذة وسرعة إنجازها على المستويين العام والخاص، وسط ظروف اقتصادية ومالية هي في غاية التعقيد".

وأوضح الرئيس عون أنه وفي الأسابيع الماضية لم تتقاعس الدولة عن المواجهة، وأن مختلف القطاعات الصحية تجندت للوقاية من فيروس كورونا.

ودعا في كلمته الجميع مواصلة العمل من منازلهم.

وأفاد مراسلنا في لبنان، بأن مجلس الدفاع الأعلى أوصى الحكومة بإعلان التعبئة العامة في لبنان لمواجهة انتشار كورونا وفق ما يمليه الدستور.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمين عام المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اللواء الركن محمود الأسمر، حيث قال "إن المجلس قرر الطلب من الحكومة إعلان حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورنا وفق ما يمليه الدستور اللبنانية".

وأشار الأسمر إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون اعتبر أن الحالة أصبحت تؤلف حالة طوارئ، في حين اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب أن الوضع القائم بات يستدعي خطوات أكثر شمولية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، أنه "حتى تاريخ 14 مارس ظهرا، بلغ مجموع الحالات المثبتة بالإصابة بفيروس كورونا 93 حالة".

المصدر: RT + وكالات