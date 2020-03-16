ارتفاع عدد إصابات كورونا في الأردن الى 15

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في الأردن بفيروس كورونا إلى 15 إصابة، من 12 حالة كانت يوم الأحد، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة اليوم الاثنين.

إقرأ المزيد

وكشف مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور عبد الرزاق الخشمان، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اثنتان منها في محافظة إربد، وأضاف أن حالتي أربد في طريقهما إلى مستشفى الأمير حمزة لدخول العزل.

وقال الخشمان، إن المستشفى ينتظر نتائج 60 عينة لأشخاص خالطوا المصابين بالفيروس، موضحا أن وضع الحالات من جيدة إلى متوسطة.

المصدر: وسائل إعلام أردنية