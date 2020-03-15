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قطر..تعلّق جميع الرحلات القادمة للدوحة

أخبار العالم العربي

قطر..تعلّق جميع الرحلات القادمة للدوحة
Reuters
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وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتعليق جميع الرحلات القادمة للدوحة ابتداء من مساء الأربعاء الموافق للـ18 من مارس ولمدة 14 يوما قابلة للتجديد.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الشيخ تميم قوله: "اطلعنا على عمل اللجنة المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا، والأمور تسير بشكل جيد والجهات تقوم بواجبها على أكمل وجه".

وأكد أمير قطر، على اتخاذ تدابير إضافية للسيطرة على الوباء وأشار إلى أن الخطة تهدف لحصار الفيروس بأقل إرباك، وهي مسؤولية جماعية تتطلب التزام وتعاون الجميع دون استثناء ودون إبطاء.

ووجه الشيخ تميم، المسؤولين في الدولة بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والمقيمين وفي مقدمتها توفير الأمن والحماية لهم من وباء كورونا، لضمان استمرار ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وشدد على أهمية مساهمة جميع جهات الدولة بما فيها مؤسسات القطاعين العام والخاص في الجهود التي تبذلها الجهات المختصة للتصدي للوباء، وقيامها بمسؤوليتها في مثل هذه الظروف، وبقيام جميع المواطنين والمقيمين بواجبهم للحد من انتشار الفيروس، وذلك بتطبيق الإجراءات الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة العامة.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

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