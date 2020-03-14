السيسي يوجه بزيادة الإعفاء الضريبي للعمال المصريين

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بأجر من 8 إلى 15 ألف جنيه سنويا، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5% لمن دخولهم أقل من 35 ألف جنيه.

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وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، إن "اجتماعا حضره السيسي ورئيس الوزراء وعدد من المسؤولين في الحكومة تناول مشروع موازنة العام المالى 2020 – 2021".

وأضاف، أن "وزير المالية أوضح أن المؤشرات الأولية تشير إلى الاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.2 بدلا من 7.2 بالمئة، وكذلك خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 80 بالمئة بنهاية العام المالي المقبل".

وتابع، أن "الاجتماع شهد عرض الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2021، التي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 6 بالمئة، بما يساهم في توفير فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة إلى 8 بالمئة، فضلا عن زيادة الموازنة الاستثمارية لأجهزة الدولة".

ووجه الرئيس باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين.

المصدر: "اليوم السابع"