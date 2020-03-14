السيسي يأمر بزيادة أجور العاملين في الدولة

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يسهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم.

وأشار السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، إلى أن ذلك "يأتي من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7 بالمئة من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12 بالمئة من الأجر الأساسي".

المصدر: اليوم السابع