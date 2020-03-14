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الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 93 بعد تسجيل 15 إصابة جديدة

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الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 93 بعد تسجيل 15 إصابة جديدة
Reuters CK/PKP
تدابير احترازية ضد كورونا في مسجد لبناني
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، أنه "حتى تاريخ 14 مارس ظهرا، بلغ مجموع الحالات المثبتة بالإصابة بفيروس كورونا 93 حالة".

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وتقوم الوزارة باتباع الإجراءات اللازمة لعزل الحالات وتحديد المخالطين خارج وداخل الوزارة وجمع العينات ووضع المخالطين في الحجر الصحي المنزلي.

وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب قد أعلن الأربعاء وقف جميع الرحلات الجوية مع إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية والصين، على خلفية تفشي فيروس كورونا في هذه الدول.

المصدر: وكالات

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