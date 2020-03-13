مصر: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 21

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تخريج متعاف جديد من فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وشفائه، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21.

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وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، أن "الحالة التي غادرت مستشفى العزل اليوم، هي لشخص أجنبي"، مشيرا إلى تحول نتائج تحاليل 5 حالات من إيجابية إلى سلبية ليرتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها إلى سلبية من 27 إلى 32 حالة.

وأشار إلى تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا.

وأكد أن الإصابات الـ13 شملت 5 مصريين و8 أجانب من جنسيات مختلفة.

ناصر حاتم

المصدر: RT