الصحة المصرية: ارتفاع حالات الشفاء بين مصابي كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، خروج 12 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل من إجمالي الـ27 حالة التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية عقب تلقي العلاج.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد مجاهد، أن الـ12 حالة التي غادرت مستشفى العزل، بينها 7 مصريين و5 أجانب من جنسيات مختلفة.

وأشار إلى تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا، بينهم 6 حالات بدون أي أعراض، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية.

وأكد أن الحالات المشار إليها هي لـ10 مصريين و3 أجانب من جنسيات مختلفة، وأن مصابا واحدا توفي.

وقال مجاهد، إن "حالة الوفاة هي لسيدة مصرية عمرها 60 عاما من محافظة الدقهلية، حيث استقبلها مستشفى صدر المنصورة وهي تعاني من التهاب رئوي حاد صباح الأربعاء، وعلى الفور أخذت عينة من الدم لفحصها وجاءت النتيجة إيجابية، نقلت بعدها إلى مستشفى العزل، حيث توفيت هناك".

وأضاف: "إجمالي عدد المصابين في مصر بفيروس كورونا هو 80 حالة من ضمنهم 20 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، وحالتا وفاة فقط".

ناصر حاتم

المصدر: RT