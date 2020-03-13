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مصر.. "التنين" يقتل طفلة سقطت من سطح منزلها

أخبار العالم العربي

مصر..
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
تأثير منخفض "التنين" على مصر
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لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من سطح منزلها بمركز صدفا في أسيوط، نتيجة الرياح الشديدة والطقس السيئ المصاحب لمنخفض "التنين" الذي حل بمصر.

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وذكرت مصادر إعلامية، أن الطفلة (11 عاما)، كانت تقف على سطح المنزل وأنها سقطت بسبب الرياح الشديدة والجو العاصف.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وقوع 20 حالة وفاة بسبب الطقس السيئ في مصر، متقدما بخالص العزاء لأسر الضحايا.

وأهابت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء بالمواطنين بعدم النزول إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهزة المعنية للتعامل مع الأمطار.

وحذرت هيئة الأرصاد في مصر من تزايد خطورة منخفض "التنين" خلال يوم الجمعة بعد دخوله مرحلة الذروة بسبب ارتفاع سرعة الرياح المصحوب بها 90 كم في الساعة.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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