مصر تعلن حصيلة ضحايا "التنين"

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وقوع 20 حالة وفاة بسبب الطقس السيء في مصر، متقدما بخالص العزاء لأسر الضحايا.

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وأكد مدبولي، أنه سيتم الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السيء، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية وفقا للمقتضيات.

وكانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء المصري قد أهابت بالمواطنين عدم النزول إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهزة المعنية للتعامل مع الأمطار.

وأعلن مسؤولو الغرفة أنهم تلقوا شكاوى من مسؤولي عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة، من أن استخدام المواطنين سياراتهم للتنقل يعيق معدات وسيارات شفط مياه الأمطار، ويعطلها عن أداء دورها بالسرعة المطلوبة.

وأضاف أنه نظرا لما أفادت به توقعات هيئة الأرصاد من استمرار حالة عدم الاستقرار وزيادة فرص سقوط الأمطار الغزيرة، يرجى من المواطنين التزام منازلهم لتيسير أداء الجهات المعنية لواجباتها.

المصدر: اليوم السابع